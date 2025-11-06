© Foto: CFOTO - picture alliance

Google plant seine größte Deutschland-Investition mit neuen Rechenzentren. Auch Telekom und Nvidia bauen KI-Zentren. Die Alphabet-Aktie zeigt sich stark, Analysten sind weiter bullish.Nach Informationen des Handelsblatts will der amerikanische Technologiekonzern Google am 11. November seinen "bis dato größten Investitionsplan für Deutschland" in Berlin bekannt geben. Wie das Handelsblatt berichtet soll es sich dabei um den Bau von "Infrastruktur und Rechenzentren" handeln. Zudem plant das Unternehmen, "innovative Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energien und Abwärme" voranzutreiben und die Standorte in München, Frankfurt und Berlin auszubauen. Dies wäre für Google nicht das erste …