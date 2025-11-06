Während Gold und Silber die Schlagzeilen dominieren, rückt ein anderer Rohstoff zunehmend in den Fokus der Anleger: Kupfer. Das rote Metall hat jüngst ein Allzeithoch erreicht und bleibt ein zentraler Baustein der Energiewende. Engpässe in der Förderung treffen auf rasant steigende Nachfrage aus Rechenzentren, Infrastruktur und Elektromobilität - der Preistrend zeigt klar nach oben.Ein wachstumsstarker Produzent bringt sich dabei in Position. Nach dem Hochfahren einer zweiten Mine hat das Unternehmen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.