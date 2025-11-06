Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 06.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CVQC | ISIN: US7707001027 | Ticker-Symbol: 7KY
Tradegate
06.11.25 | 11:46
122,66 Euro
-1,38 % -1,72
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
ROBINHOOD MARKETS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROBINHOOD MARKETS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
122,44122,7611:58
122,32122,7611:58
XTB
06.11.2025 10:56 Uhr
149 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robinhood Aktie mit starkem Wachstum - Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Robinhood Aktie legte nach überzeugenden Quartalszahlen kräftig zu. Der Online-Broker überraschte mit einem deutlichen Anstieg der Handelsvolumina und Nutzerzahlen, was auf eine Rückkehr der Risikofreude unter Privatanlegern hindeutet. Besonders im Bereich Krypto-Trading und Zinsen auf Einlagen konnte das Unternehmen seine Erträge weiter steigern. Anleger fragen sich nun: Sollte man jetzt Robinhood Aktien kaufen oder auf eine Korrektur warten?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.
© 2025 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
    Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen,
    bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen
    Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu
    verstehen sein kann.