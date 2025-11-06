Trotz seiner Pionierrolle in der Kreativbranche und einer klaren Strategie für die Zukunft steht Adobe derzeit im Schatten der großen KI-Hypes. Während andere Tech-Aktien Rekordstände feiern, ist der Kurs des Softwaregiganten deutlich gefallen - eine Diskrepanz, die für langfristige Anleger Chancen eröffnet. Ein Unternehmen mit Geschichte und Zukunft Adobe Inc. ist längst mehr als der Erfinder legendärer Programme wie Photoshop, Premiere Pro oder ...

