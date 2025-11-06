Hamburg (ots) -Am Samstagabend, den 6. Dezember 2025, geht es ab 20:15 Uhr bei der großen Live-Spendenshow "Ein Herz für Kinder" im ZDF zum 25. Mal wieder um die Jüngsten. 2001 hatte das ZDF erstmals die TV-Gala gezeigt.Johannes B. Kerner moderiert die Jubiläumssendung und wird gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen nationale sowie internationale Hilfsprojekte vorstellen und Spenden für Kinder in Not an den Telefonen persönlich entgegennehmen, darunter Dunja Hayali, Katarina Witt, Wladimir Klitschko, Uschi Glas, Sophia Thomalla, Jorge Gonzales, Sandra Maischberger und Hannes Jaenicke. Aus der Politik unterstützen Bundesaußenminister Johann Wadephul, Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundesfamilienministerin Karin Prien und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern.Musikalisch können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer u. a. auf die Auftritte von Andrea Berg, Roland Kaiser, Santiano und Sarah Connor freuen.Die Spenden-Hotline zur TV-Gala wird unter 01802 - 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar sein. Außerdem kann online über die "Ein Herz für Kinder"-Homepage www.ehfk.de gespendet werden (PayPal, Kredit- oder Debitkarte), direkt via PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2Feinherzfuerkinder&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7Cb4a7bda2551c4c2e2b4c08de1ba88d5c%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638978607902669090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=cXy2rOPwucjwm2zTnJQfClgK6BZj7UDPRPOuj3TYDsE%3D&reserved=0) oder per Überweisung an BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder, IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00, BIC: DEUTDEHH. Das Besondere: Jeder Cent kommt direkt und ohne Abzüge bei bedürftigen und in Not geratenen Kindern an. Zudem ist die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V. und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.2001 erste TV-Gala für "Ein Herz für Kinder" im ZDF mit Moderator Thomas Gottschalk"Was treibt Gottschalk bei Verona unterm Rock?" Die Frage von BILD am 21. Dezember 2001 war angesichts der Fotos auf der Titelseite völlig berechtigt. Zu sehen war Moderator Thomas Gottschalk (damals 51) bei der TV-Gala für "Ein Herz für Kinder" auf der Bühne liegend und seinen Kopf unter das bodenlange Kleid von Verona Feldbusch (heute Verona Pooth und damals 33) steckend. Die nicht ernstgemeinte Anschlussfrage: "Unverschämt?" In diesem Fall natürlich nicht: Denn die Gottschalk-typische Szene diente einem guten Zweck. Das Kleid - eine Collage von Fotos -, in dem Verona Feldbusch aussah, als sei sie in eine BILD-Zeitung gewickelt, wurde an dem Abend für 30.000 DM von Star-Frisör Udo Walz ersteigert.2001 fand die erste TV-Spendengala zugunsten von "Ein Herz für Kinder" in der Zusammenarbeit von BILD und ZDF statt. Es war Gottschalks erste Moderation der Spendenshow, bis 2011 sollte jedes Jahr eine weitere von ihm folgen. Die Sendung am 15. Dezember 2012 live im ZDF wurde von Jörg Pilawa moderiert. Seit 2013 führt Johannes B. Kerner regelmäßig durch die große Spendenshow für Kinder.In der ersten Sendung im ZDF wurde auch erstmals ein Ehrenpreis vergeben: "Das goldene Herz". Preisträger war Karlheinz Böhm für seine Hilfsaktion "Menschen für Menschen" in Äthiopien.Auch musikalisch hatte die erste "Ein Herz für Kinder"-Spendengala im ZDF einiges zu bieten. Sänger Giovanni Zarrella trat mit der Band Bro'Sis auf und die Pop-Band PUR spielte "Wenn du da bist" - mit diesem Song werden sie auch in der Jubiläumssendung am 6. Dezember wieder dabei sein.Über BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"Die international tätige Kinderhilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" wurde vor 47 Jahren von Verleger Axel Springer in Hamburg initiiert. Wenig später klebten die bekannten Herz-Sticker millionenfach auf deutschen Autos, die bis heute viele kennen.Seitdem unterstützt BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" nicht nur die ganz großen Organisationen, sondern hilft auch kleinen Vereinen und sogar einzelnen Familien. Bislang wurden rund 545 Millionen Euro an die BILD-Hilfsorganisation gespendet, sodass diese mehr als 26.000 Projekte fördern konnte. Allein im Jahr 2024 wurde 714.766 bedürftigen Kindern in Deutschland und weltweit geholfen.Unter anderem fördert "Ein Herz für Kinder" medizinische Forschungsprojekte und Operationen, setzt sich für Chancengerechtigkeit und nationale Bildungsprojekte ein, finanziert den Bau und die Ausstattung von Schulen, Kitas und Kinderkliniken, ermöglicht Kindern ein gesundes Frühstück oder warmes Mittagessen und unterstützt in Kriegs- und Katastrophengebieten.Weitere Informationen finden Sie unter www.ehfk.de sowie in den sozialen Medien unter ehfk.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-Gruppe / PressesprecherAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comwww.BILD.deOriginal-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103688/6152753