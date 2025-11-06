Die Uelzener und das Vergleichsportal für Spezial- und Nischenversicherungen Covomo intensivieren ihre Kooperation im Bereich Tierversicherung. Damit baut Covomo sein Portfolio in diesem Bereich aus und die Uelzener erweitert ihren Zugang zum Maklermarkt. Die Uelzener Versicherungen und die Covomo Versicherungsvergleich GmbH vertiefen ihre Zusammenarbeit im Bereich Tierversicherungen. Damit baut das Vergleichsportal für Spezial- und Nischenversicherungen Covomo sein Angebot an Tierkranken- und Tierhalterhaftpflicht. ...

