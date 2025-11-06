Xpeng wird 2026 seine eigene Robotaxi-Flotte auf die Straßen schicken. Das chinesische Elektroauto-Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, im nächsten Jahr mit ersten Testfahrten in Guangzhou und anderen chinesischen Städten zu beginnen. Xpeng stellte außerdem einen neuen humanoiden Roboter vor, dessen Serienproduktion bis Ende 2026 geplant ist.Wie Konkurrent Tesla möchte sich auch Xpeng als mehr als nur ein Elektroauto-Unternehmen positionieren. Der Autohersteller gab am Mittwoch im Rahmen seines ...

