in diesen Tagen rappelt es ganz schön an den Börse. Die Volatilität ist hoch, insbesondere bei den zuvor gehypten KI-Aktien. Dort scheinen die Cashflows aufgrund der hohen Investititonen unter Druck zu kommen - wie das Beispiel Meta zeigt. Für Stillhaltergeschäfte könnte sich der Wechsel ins Silber-Segment, wie unser Gastautor Eckart Keil aufzeigt.

Volatile Zeiten kommen

Die Börsen befinden sich mitten in einer längst überfälligen Korrektur. Besonders stark trifft es jene Aktien, die in den vergangenen Quartalen von der KI-Euphorie getragen wurden. Viele dieser Tech-Titel scheinen ihren Zenit überschritten zu haben: Die gewaltigen Investitionen in Rechenzentren, Chips und Cloud-Infrastruktur lassen sich nur schwer in entsprechende Gewinne ummünzen. KI-Anwendungen könnten zur Commodity-Ware werden - austauschbar, margenschwach und kaum skalierbar. Zuletzt zeigte das die Marktreaktion auf die Zahlen von Meta. Der ZUckerberg-Konzern kündigte hohe Investitionen, die im kommenden Jahr noch steigen sollen. Geld verdienen tut der Konzern im KI-Bereich aber keines. Die Meta-Aktie verlor nach den Zahlen zehn Prozent an Wert.

Cashflows unter Druck

Zwar sprudeln die Umsätze der großen Technologieunternehmen noch, doch die Free-Cash-Flow-Renditen stehen zunehmend unter Druck. Und genau auf diese kommt es für die Bewertung von Aktien langfristig immer an. Hohe Ausgaben, wachsende Konkurrenz und nachlassende Margen sorgen dafür, dass die einstigen Wachstumsstars an Glanz verlieren. Da viele sehr hohe Bewertungsmultiples aufweisen, können schon kleine Enttäuschungen große Verkäufe auslösen.

Ganz anders die Lage im Edelmetallsektor: Hier steigen die freien Cashflows kräftig - getrieben von hohen Preisen, stabilen Kostenstrukturen und einer robusten industriellen Nachfrage. Besonders Silber profitiert von mehreren strukturellen Trends und einer anhaltend angespannten Angebotslage.

Unser Beispieltrade: Putverkauf auf den Global X Silver Miners ETF (SIL)

Im Rahmen unserer Stillhalterstrategien nutzten wir diese Entwicklung gezielt und verkauften einen Put auf den Global X Silver Miners

