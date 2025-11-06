LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im September unerwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken die Umsätze um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet. Bereits im August waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent geschrumpft. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im September um 1,0 Prozent. Hier war ein Plus von 0,9 Prozent erwartet worden./jsl/la/mis