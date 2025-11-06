Berlin (ots) -Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt jährlich zukunftsweisende Unternehmen ins Rampenlicht. Preisträger 2025 im Segment "Green Innovator des Jahres": Das Climate-FinTech-Unternehmen Planet2050, das als finanzieller Motor fehlendes Kapital und Technologien in hochwertige CO2-Entfernungs- und Vermeidungsprojekte weltweit lenkt.Planet2050 wurde im Rahmen des Wettbewerbs "Green Innovator des Jahres 2025" als herausragendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Innovationen ausgezeichnet. Mit seinem zukunftsorientierten Geschäftsmodell verbindet Planet2050 Klimaschutz mit Finanzinnovation und Spitzentechnologie, so das Nominierungskomitee in seiner Begründung. Ziel ist es, einen neuen globalen Standard für Klimakapital zu etablieren und den Zugang zu verifizierten CO2-Projekten für eine breite Investorenbasis zu demokratisieren.Planet2050 entwickelt, finanziert und vermarktet Klimaprojekte, die nach strengsten Qualitätsstandards verifiziert werden, um zertifizierte Emissionsgutschriften zu generieren. Qualität, Transparenz und Investierbarkeit bilden die Grundlage, um CO2 als neue Assetklasse zu etablieren. Herzstück ist die Plattform "Planet 2050-Hub", eine dedizierte digitale Infrastruktur, um Projektdaten zu prüfen und eine Due Diligence durchzuführen, um so das Angebot von finanzierungsfähigen Klimaprojekten mit Investoren zu verbinden. Durch den Einsatz von KI-Analysen, hochpräzisen Satellitenbildern der weltweiten Klimaprojekte und Sensoren vor Ort, gewährleistet Planet2050 eine lückenlose Transparenz und Messbarkeit der CO2-Entnahmen eines jeden Projektes. Diese Eigenschaften sind essenziell, um das Vertrauen in den "CO2-Markt 2.0" zurückzugewinnen.Schlüssel zur Erreichung von Klimazielen liegt in der FinanzierungDas Unternehmen steht mit seinen Lösungen für einen globalen Mega-Markt, denn es schließt die kritische Finanzierungslücke, die Projektentwickler daran hindert, wirksame Klimaprojekte zu realisieren. Aus den Klimaprojekten wiederum werden CO2-Entfernungszertifikate generiert, die es Unternehmen ermöglichen, nicht vermeidbare Rest-Emissionen zu kompensieren. Durch den bevorstehenden Börsengang von Planet2050 erhalten Anleger erstmals die Möglichkeit, sowohl Klimainvestor zu sein als auch am stark wachsenden CO2-Markt eine Aktienrendite zu erwirtschaften.Das Geschäftsmodell basiert auf der Unterstützung und Finanzierung innovativer Technologien und Projekte zur CO2-Reduktion und -Entnahme. Dazu zählen naturbasierte Lösungen wie Aufforstung, aber auch technologische Verfahren, die auf Mineralisierung, Biomasse-Pyrolyse, Emissionsabscheidung und -Speicherung basieren. Die entsprechenden CO2-Zertifikate werden sowohl deutschen als auch internationalen Unternehmen bereitgestellt, damit diese ihre "Net-Zero"-Ziele erreichen.Auszeichnung in BerlinPlanet2050 wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November (https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl (https://www.innovator-des-jahres.com/voting/).Pressekontakt:Innovator des Jahrespresse@innovator-des-jahres.comTel.: 030 / 700 1656 - 4Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlinwww.innovator-des-jahres.comInnovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.Informationen zu Planet2050: https://planet2050.earth/deInformationen zur Auszeichnung: https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/planet2050/Original-Content von: IOY Innovator of the Year GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169995/6152777