Donnerstag, 06.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
WKN: A3ESE3 | ISIN: DE000A3ESE35 | Ticker-Symbol: AQP1
Düsseldorf
06.11.25 | 08:14
0,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ACTION PRESS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ACTION PRESS AG 5-Tage-Chart
06.11.2025 11:39 Uhr
PTA-News: action press AG: action press intensiviert die Zusammenarbeit mit Reuters

DJ PTA-News: action press AG: action press intensiviert die Zusammenarbeit mit Reuters

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

action press AG: action press intensiviert die Zusammenarbeit mit Reuters

Frankfurt am Main (pta000/06.11.2025/11:05 UTC+1)

Hamburg, 6. November 2025 - Nachdem die Bildagenturengruppe action press (Hamburg) die weltweite fotografische Berichterstattung sämtlicher Weltcuprennen sowie der Olympischen Winterspiele der Saison 2025/2026 für die Fédération Internationale de Ski (FIS, Oberhofen am Thunersee, Schweiz) übernommen hat, intensiviert sie ihre Zusammenarbeit mit der internationalen Nachrichtenagentur Reuters. Allein in dieser Saison sind es 345 Veranstaltungen an 105 Austragungsorten in 23 Ländern, für die action press die Fotoproduktionen erstellt.

Um die größtmögliche, weltweite mediale Verbreitung zu erhalten, werden alle Fotos von action press ab sofort über die Vertriebsplattform der internationalen Nachrichtenagentur Thomson Reuters, Reuters Connect, vertrieben. Reuters News und die Reuters Connect Plattform streuen die verlässlichen, hochwertigen visuellen und redaktionellen Inhalte von action press an Tausende Medienunternehmen und Marken weltweit. Mit ihrem globalen Netzwerk bietet Reuters einzigartige internationale Reichweite und redaktionelle Exzellenz. Reuters ist Teil der Thomson Reuters Gruppe.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      action press AG 
           Wielandstraße 3 
           60318 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Prof. Moritz Hunzinger 
Tel.:         +49 69 15200320 
E-Mail:        moritz.hunzinger@actionpress.de 
Website:       www.actionpress-ir.de 
ISIN(s):       DE000A3ESE35 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762423500384 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 05:05 ET (10:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
