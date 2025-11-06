Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Deutschland sind die Auftragseingänge im September um 1,1 % gegenüber dem Vormonat gestiegen, berichten die Analysten der Helaba.Für die positive Entwicklung sei unter anderem das Auftragsplus im Automobilsektor (+3,2 % Vm.) verantwortlich zu machen. Die Indikation für die heute anstehende Industrieproduktion sei per saldo positiv, wenngleich die Industrieumsätze im September schwächer tendiert hätten. Dennoch sollte das kräftige Minus im Vormonat korrigiert werden. In diesem Fall könnten Hoffnungen auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik untermauert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...