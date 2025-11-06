Hannover (www.anleihencheck.de) - Im September sind die Erzeugerpreise im Euroraum weiter rückläufig (-0,1% im Vergleich zum August), so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Dies sei eine Überraschung; Marktbeobachter seien bisher von einer Stagnation ausgegangen. Schon im August sei es zu einem Minus von 0,4% gekommen. Erzeugerpreise seien traditionell ein Early Indicator für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Erst letzte Woche habe die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge bei 2,0% gelassen. Mit 2,1% notiere die Inflation in der Euro-Zone derzeit fast auf dem Zielwert der EZB. ...

