Linz (www.anleihencheck.de) - Für das Jahr 2025 wird die schwedische Wirtschaft weiterhin mit ca. 1,4% wachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gestützt werde dies durch die ganzheitlich stark positiven Stimmungsindikatoren für die schwedische Industrie. Zudem sei die Inflation in Schweden weiterhin weitgehend im Griff. Die jährliche Inflationsrate verharre schon des längeren bei ca. 1% und sei somit auf einem stabil niedrigen Niveau. All diese Gründe würden natürlich die Krone (SEK) unterstützen. Diese habe in den letzten drei Monaten wieder aufgewertet und befinde sich mittlerweile unter 11,000, obwohl die schwedische Zentralbank jüngst im September den Leitzins auf 1,75% reduziert habe. In Betrachtung des Langzeittrend bleibe die Situation für Käufer der Krone sehr interessant. (06.11.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...