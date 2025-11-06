Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Verunsicherung war gestern zunächst das dominierende Thema an den Finanzmärkten und die teilweise hohen Bewertungen vor allem im Tech-Sektor sorgten für Zurückhaltung, berichten die Analysten der Helaba.Im Handelsverlauf habe sich die Stimmung aber verbessert, was auch den solide ausgefallenen US-Daten zu verdanken gewesen sei. Sowohl der ADP-Report als auch der ISM-Servicesektor hätten positiv überrascht. Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed seien gedämpft worden und einem Schritt im Dezember werde eine Wahrscheinlichkeit von "nur" noch knapp 62 % beigemessen. ...

