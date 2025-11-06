Ein Forscherteam der TU München hat entdeckt, dass die gefährlichen Dendriten, die in Batterien zu Kurzschlüssen führen können, nicht nur nur an den Elektroden einer Batterie entstehen können, sondern sich auch mitten im festen Elektrolyten bilden können. Das ist entscheidend für die Entwicklung künftiger Festkörperbatterien. Dendriten sind ein problematisches Phänomen, das die Sicherheit von Batterien einschränkt: Dabei handelt es sich um winzige, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net