Chrysler hat in den USA über 320.000 Plug-in-Hybridfahrzeuge der Modelle Jeep Wrangler und Jeep Grand Cherokee zurückgerufen. Grund ist eine Brandgefahr bei Batteriedefekten. Besitzern wird empfohlen, die Fahrzeuge im Freien zu parken und nicht aufzuladen, bis eine Lösung verfügbar ist. Insgesamt sind 320.065 Plug-in-Hybride von Jeep in den USA betroffen, genauer gesagt 228.221 Jeep Wrangler 4xe Fahrzeuge der Modelljahre 2020-2025 und 91.844 Jeep ...

