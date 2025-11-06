E.l.f. Beauty stürzt an der Börse um fast 30 Prozent ab. Schwache Prognosen, Trumps Zölle und Margendruck schockieren die Anleger. Hoffnungsträger bleibt Hailey Biebers Marke Rhode mit starkem Wachstumspotenzial.Ein enttäuschender Ausblick und der Druck durch neue US-Zölle haben die Aktie des Kosmetikkonzerns E.l.f. Beauty am Mittwoch einbrechen lassen - trotz des millionenschweren Zukaufs der Trendmarke Rhode von Hailey Bieber. An der New York Stock Exchange brach die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um rund 28,5 Prozent auf 84,33 US-Dollar je Anteilschein ein. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 1,55 und 1,57 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum …

