© Foto: picture alliance / ANP | Levin den Boer

Der bayerische Profiküchenspezialist Rational hat im dritten Quartal 2025 solide Zahlen vorgelegt - und die Erwartungen beim Gewinn klar übertroffen. Anleger feiern das mit deutlichen Kursgewinnen.Sowohl Umsatz als auch Ergebnis lagen im Rahmen der Marktschätzungen, doch der operative Gewinn (EBIT) sowie der Nettogewinn übertrafen die Prognosen um rund 4 Prozent. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um etwa 6 Prozent und lag damit leicht über den Konsensschätzungen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz insgesamt um 5 Prozent auf 918 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum kletterte das operative Ergebnis um drei Prozent auf über 234 Millionen Euro. Die Aktie hatte es im laufenden Jahr …