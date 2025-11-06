Neues Zollchaos? | Arm überrascht, Robinhood liefert nicht genug & Rheinmetall wartet
|12:54
|Needham maintains Hold on Arm Holdings stock amid beat-and-raise quarter
|12:34
|William Blair bestätigt "Outperform"-Rating für Arm-Aktie
|12:30
|William Blair reiterates Outperform rating on Arm Holdings stock
|11:57
|Arm Holdings überrascht positiv: Starke Zahlen machen der Aktie Beine
|Der britische Chip-Designer Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (05. November) die aktuellen Quartalszahlen vor. Die Zahlen selbst fielen überraschend stark aus. Da auch der Ausblick auf das laufende...
|11:54
|Neues Zollchaos? | Arm überrascht, Robinhood liefert nicht genug & Rheinmetall wartet
|12:25
|Rheinmetall stehen gute Zeiten bevor
|12:19
|Rüstungsriese Rheinmetall auf Milliardenkurs: "Werden ein globaler Champion"
|12:19
|Aktien Frankfurt: Dax macht Verluste fast wett - Zahlenflut dominiert den Handel
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag auf Stabilisierungskurs. Bis zum Mittag dämmte der deutsche Leitindex mit 24.019 Punkten seinen Verlust auf...
|12:13
|AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall drehen nach oben ab
| (neu: Kurs, Experten und Details) FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem eher zähen Start in den Handel haben sich die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag auf den Weg nach oben gemacht. Gegen Mittag kletterte...
|11:54
|Neues Zollchaos? | Arm überrascht, Robinhood liefert nicht genug & Rheinmetall wartet
|12:02
|Better Growth Stock: Robinhood vs. Mastercard
|11:54
|Neues Zollchaos? | Arm überrascht, Robinhood liefert nicht genug & Rheinmetall wartet
|10:56
|Robinhood Aktie mit starkem Wachstum - Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?
|10:51
|Längster US-Shutdown - Robinhood mit Top-Zahlen! DoorDash | Starbucks | Alphabet | Apple | BTC
|In Washington verhandelt der Supreme Court weiter über Donald Trumps Zollpolitik - fällt das Urteil gegen ihn aus, könnten rund 100 Milliarden US-Dollar an Importeure zurückfließen. Parallel hält der...
|10:45
|Broker-Plattform Robinhood überzeugt: Umsatz-Verdopplung und Gewinn-Vervierfachung - CFO geht
|MENLO PARK, Kalifornien (IT-Times) - Robinhood Markets, Betreiber der gleichnamigen Trading-App, hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum verzeichnet....
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ARM HOLDINGS PLC ADR
|146,80
|+5,16 %
|RHEINMETALL AG
|1.758,00
|+2,99 %
|ROBINHOOD MARKETS INC
|123,52
|-0,69 %