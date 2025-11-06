Der britische Chip-Designer Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (05. November) die aktuellen Quartalszahlen vor. Die Zahlen selbst fielen überraschend stark aus. Da auch der Ausblick auf das laufende Quartal zu gefallen wusste, legte die Aktie im Anschluss deutlich zu. In der Vergangenheit gab es bei Quartalsberichten von Arm Holdings hin und wieder negative Überraschungen, doch dieses Mal passte alles zusammen.Arm Holdings übertrifft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.