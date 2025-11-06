Der britische Chip-Designer Arm Holdings legte am gestrigen Mittwoch (05. November) die aktuellen Quartalszahlen vor. Die Zahlen selbst fielen überraschend stark aus. Da auch der Ausblick auf das laufende Quartal zu gefallen wusste, legte die Aktie im Anschluss deutlich zu. In der Vergangenheit gab es bei Quartalsberichten von Arm Holdings hin und wieder negative Überraschungen, doch dieses Mal passte alles zusammen.Arm Holdings übertrifft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
