Die Aktie von Palantir Technologies notiert aktuell bei 163 EUR und zeigt sich nach Monaten der Euphorie erstmals unter Druck. Grund dafür sind Gewinnmitnahmen, eine groß angelegte Short-Wette des legendären Investors Michael Burry sowie neue Insiderverkäufe. Gleichzeitig bleibt Palantir mit seiner dominanten Rolle im Bereich künstliche Intelligenz für Regierungen und Unternehmen ein zentrales Thema an der Wall Street - ein Spannungsfeld zwischen ...

