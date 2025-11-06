(Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, weitere Analystenstimmen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zalando hat sich am Donnerstag dank guter Quartalszahlen deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. Zudem bestätigte der Online-Händler seine Jahresziele. Gegen Mittag zogen die Aktien um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro an. Zur Wochenmitte hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September 2024 erreicht, und im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Wertverlust von 30 Prozent sowie einer der hinteren Dax -Plätze zu Buche.

Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.

Nach der jüngsten Kursschwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht für Erleichterung, konstatierte JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.

Zalando sei eine "pure" Wette auf die strukturelle Verlagerung des europäischen Mode-Einzelhandels hin zum Online-Handel, meint Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC. Das Unternehmen dürfte sich dank der Übernahme von About You auch jüngere Käuferschichten und den osteuropäischen Raum erschließen. Chamberlain traut Zalando aufgrund seines Sortiments- und Logistikvorteils jährliche Umsatz-Wachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich zu. Er hält das mittel- bis langfristige operative Margenziel (Ebit) von 6 bis 8 Prozent für erreichbar./gl/err/stk