Köln (ots) -Bereit für jede Menge Aha-Momente und verrückte Experimente? Ab Montag, 10. November, zeigt TOGGO eine brandneue Staffel mit 18 Folgen des beliebten Wissensmagazins "Woozle Goozle". Wissenshungrige Entdecker können sich montags bis freitags jeweils um 15:35 Uhr auf zwei Folgen am Stück freuen. Darüber hinaus stehen sämtliche neue Episoden auch in der TOGGO App sowie auf RTL+ zum Streamen bereit.In der Eigenproduktion entführt Woozle, ein hoch motivierter Erfinder mit einer Vorliebe für alles, was knallt und kracht, gemeinsam mit seinem Co-Moderator und Freund Simón in die Welt der Wissenschaft. Dabei finden sie ungewöhnliche Wege, um komplexe Themen aufzubereiten und diese den Kids so näherzubringen. Woozle stürzt sich mit großem Elan in Experimente, Erfindungen und kleine Explosionen, während Simón dafür sorgt, dass alles im Rahmen bleibt und am Ende verständlich und kindgerecht erklärt wird.Die neue Staffel birgt einige besondere Highlights: In einer Folge besucht die beliebte Content-Creatorin "Sally backt" das Studio und bringt kulinarisches Know-how mit ins Programm. Eine andere Episode verschlägt Woozle nach Berlin, wo er zwei Politiker interviewt. Und in einer weiteren Folge steht das Thema Künstliche Intelligenz im Fokus - dort wurden sämtliche Einspieler mit KI generiert.Mit der neuen Staffel setzt TOGGO das bewährte Konzept fort: Kindern wird vermittelt, wie unsere Welt funktioniert - mit Humor, Spannung und dem Mut, eigene Experimente zu wagen. Von Naturphänomenen über Technik bis hin zu Alltagsfragen: "Woozle Goozle" schafft es, große Themen leicht verständlich und unterhaltsam aufzubereiten.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias Brücher | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221-456-51015 | matthias.bruecher@rtl.deVictoria Körner | Communication Managerin Multichannel, Kids & CP | T: +49 0221 456-51013 | victoria.koerner@rtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/6152842