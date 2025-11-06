Frankfurt am Main (ots) -Die Basketball-Community feiert: Zum offiziellen Beginn der NBA-Saison 2025/26 ist Topps Basketball mit einer vollständig lizensierten NBA-Kollektion zurück. Das begeistert nicht nur Sammler und Basketball-Fans, sondern bringt auch Stars wie den ehemaligen NBA-Profi Paul Zipser und Content Creator C-Bas zusammen. Gemeinsam breaken, staunen und sammeln - das Launch-Event im B-Brothers Store in Langenfeld zeigte: Sammeln ist mehr als ein Hobby, es ist pure Leidenschaft, die Groß und Klein verbindet."Früher habe ich Pokémon gesammelt, heute Sport", sagt Paul Zipser, ehemaliger NBA-Profi und Nationalspieler. Für ihn sind Sammelkarten seit vielen Jahren ein Hobby. "Und es sind ja nicht nur Karten, es gehört vieles dazu", ergänzt er. Von der Geschichte hinter den Karten über den Austausch mit Gleichgesinnten bis hin zu Gänsehaut-Momenten beim Breaken, also dem spannungsgeladenen Öffnen von Karten-Packs - die Sammlerkultur vereint Sport und Leidenschaft. "Wenn ich eine Karte aus dem neuen Release ziehen könnte, würde ich die 1/1 Auto von Cooper Flagg nehmen", verrät Zipser. Damit ist er nicht allein: Die Karte ist das Gesicht der neuen NBA-Kollektion von Topps - und der darauf abgebildete Rookie der Dallas Mavericks der Nummer-1-Pick im NBA Draft 2025.Neu erwachter Hype um die NBA in DeutschlandWarum die Faszination rund um die neue NBA-Edition von Topps so groß ist, weiß Sebastian Meichsner, bekannt als C-Bas, Content Creator, Mitglied von Bullshit TV und Host von NBA Europe: "NBA-Fans sind gerade maximal hyped, weil die neue Saison gestartet ist - noch dazu eine besonders spannende neue Saison mit ebenso spannenden Rookies, darunter Cooper Flagg und Wemby." Das Zusammenspiel aus diesen neuen Ausnahmetalenten und NBA-Legenden wie LeBron James, Stephen "Steph" Curry und Kevin Durant, die in den letzten Jahren ihrer Karriere sind, machen die aktuelle Saison zu "einer der spannendsten Phasen in der Geschichte der NBA", so C-Bas weiter. "Es gibt in allen Jahrgängen Spieler, die es sich lohnt, zu sammeln." Das verbindet kleine wie große Sammler, wobei für die ältere Generation der Nostalgiefaktor hinzukommt. So steht Topps seit 1957 für legendäre Basketball-Karten - und bringt ebenso ikonische Motive mit der neuen Kollektion zurück.Highlight-Momente zum Topps-NBA-ReleaseDas Topps-Basketball-Sammelfieber zeigte sich auch bei dem kürzlichen Launch-Event in Langenfeld. Dort kamen neben Zipser und C-Bas hunderte Sammler und Basketball-Fans aus ganz Europa zusammen. Kiki Beslic, Europas führender Kobe-Bryant-Sammler, gab dem Event gemeinsam mit seinem Bruder in deren B-Brothers Store eine Bühne: "Der Vibe war der Hammer! Wir versuchen, das Hobby bestmöglich auf unsere Art für junge und erfahrene Sammler zu präsentieren - und beim Release hat einfach alles gepasst: Neuer Saisonstart, Topps hat nach 16 Jahren wieder lizensierte Basketball-Produkte am Start und alle haben gefeiert." Zwischen den neuen NBA-Karten, Trikots, Verlosungen und Quizzes gab es auch Live-Breaks mit Dennis Böker, in der Sammlerszene bekannt als Dennis the Ripper, einem Group Breaker mit eigenem Online-Kartenshop. Er schließt das erfolgreiche Topps-NBA-Release passend ab: "Die Fans sind auf der Suche nach On-Card-Autogrammen und Worn Patches. Sie sehnen sich nach LeBron James, Wemby und Co. als Unterschrift mit Lizenz. Das liefert nun mal nur Topps."Sammler und Basketball-Fans können ihre sportlichen Lieblingsmomente ab sofort in Händen halten: Die neue Topps Basketball 2025/26-Kollektion ist im Fachhandel, online unter topps.com und bei führenden Einzelhändlern erhältlich.Pressekontakt:Pressestelle Toppsc/o follow red GmbHJasmin MayaWaldburgstraße 17/1970563 Stuttgartt: +49 (0)173-2847058jasmin.maya@followred.comOriginal-Content von: Topps Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81617/6152840