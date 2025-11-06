© Foto: Axel Heimken - dpa

DHL hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet - und gleichzeitig seine Jahresziele bestätigt. Das kommt bei Anlegern gut an: Analysten rechnen mit kräftigen Kursaufschlägen.Der operative Gewinn (EBIT) legte um rund 10 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu und übertraf damit die Analystenschätzungen um rund 12 Prozent. Haupttreiber waren das Expressgeschäft und die Brief- und Paketsparte in Deutschland, die von Preiserhöhungen und strikter Kostendisziplin profitierten. So sanken etwa die Luftfrachtkosten um 8,5 Prozent, die Personalkosten um knapp 4 Prozent. Der freie Cashflow stieg im Quartal um stolze 81 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert er …