ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Yashraj Rajani lobte am Donnerstag den starken Umsatz des Onlinehändlers. Die Marge im Privatkundengeschäft sei allerdings schwach./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
© 2025 dpa-AFX-Analyser