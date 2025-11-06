Mainz (ots) -Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. 70 Jahre nach der Gründung findet am Mittwoch, 12. November 2025, in Berlin ein öffentliches Gelöbnis zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus statt - von 14.00 bis 15.00 Uhr. Die Reden halten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die traditionelle Zeremonie zum Jubiläum überträgt das ZDF ab 13.50 Uhr live. Moderatorin Shakuntala Banerjee führt durch die 75-minütige Sendung. Als Experte ist Militärhistoriker Sönke Neitzel dabei.Seit 70 Jahren leistet die Bundeswehr ihren Beitrag zur Erhaltung des Friedens und hat in dieser Zeit eine wechselvolle Geschichte erlebt. Vom Kalten Krieg über die Zeit der Auslandseinsätze bis hin zur Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung infolge von Russlands Angriff auf die Ukraine. Dieser kriegerische Konflikt, der am 24. Februar 2022 begann, bedroht seitdem Europas Frieden.Online auf ZDFheute: Wehrpflicht-Debatte mit jungen MenschenSeit gut einem Jahr diskutiert Deutschland aufgrund der Bedrohung, die Russlands Krieg gegen die Ukraine in den europäischen Nachbarländern hervorruft, wieder über Wehrdienst und Wehrpflicht. Die Frage nach deren Wiedereinführung, ob als freiwillige Bereitschaft, über ein Losverfahren oder über eine Bedarfswehrpflicht, ist politisch umstritten. Am Jubiläumstag wird im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung auf ZDFheute ein Talk mit vier jungen Menschen das Thema Wehrpflicht aufgreifen. Zudem beantworten im Anschluss an die ZDF-Live-Übertragung des feierlichen Gelöbnisses zu 70 Jahre Bundeswehr ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann und Militärhistoriker Sönke Neitzel im ZDF-Streaming-Portal Fragen der Userinnen und User.37°: Hoher Einsatz: Soldaten im KosovoWie Soldaten mit Belastung, Verantwortung und Sehnsucht umgehen und was der Einsatz im Kosovo für sie persönlich bedeutet hat, das beleuchtet am Dienstag, 18. November 2025, 22.15 Uhr, im ZDF und am Sendetag ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal die Reportage "37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo". Auslandseinsätze bedeuten Trennung von der Familie und Verantwortung im Ernstfall. Wie gehen Soldatinnen und Soldaten mit dieser Belastung um? "37°" begleitet Alina (33) und Peter (39) von den Vorbereitungen in Deutschland über den feierlichen Abschiedsappell, bis hin zum Alltag im Kosovo und den dortigen Einsätzen.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenAktuelles zur Bundeswehr auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/thema/bundeswehr-218.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6152868