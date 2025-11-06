Nach drei von vier Quartalen kämpft der europäische Lkw-Markt mit einer anhaltenden Kaufzurückhaltung. Bei den Bussen zieht die Dynamik dagegen wieder an. Was die Zulassungen von Elektro-Nutzfahrzeugen betrifft, geht die Schweiz bei Strom-Trucks stark voran. Deutschland lässt vor allem mit einer kräftig steigenden Elektrobus-Zulassungskurve aufhorchen. Quartal für Quartal bildet die European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) die Entwicklung ...

