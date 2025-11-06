© Foto: Henning Kaiser - dpa

Deutz kehrt in die Gewinnzone zurück und steigert Umsatz und Ebit deutlich. Die Aktie zeigt sich stark im Plus, Analysten erwarten zweistellige Kurse.Deutz verdient im dritten Quartal deutlich mehr! Vom Juli bis September war der Erlös des Motorenherstellers um fast 15 Prozent auf 493,3 Millionen Euro gestiegen. Beim Motorenbauer zahlen sich eine breitere Aufstellung und das Sparprogramm aus, womit das Unternehmen im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückkehrt. Allerdings dämpfte Konzernchef Sebastian Schulte die Umsatzprognose für das aktuelle Jahr und geht nun davon aus, nur noch das untere Ende der angepeilten Spanne von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro erreichen zu können. Als Grund …