EPAM Systems hilft Konzernen beim Sprung in die Cloud. Der IT-Dienstleister aus den USA hat am Donnerstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,394 Milliarden US-Dollar, das organische Wachstum betrug dabei 7,1 Prozent. Das GAAP-Betriebsergebnis belief sich auf 144,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 10,4 Prozent des Umsatzes, während das Non-GAAP-Betriebsergebnis 222,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 16 Prozent des Umsatzes ausmachte. Der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) lag bei 1,91 US-Dollar, der Non-GAAP-EPS bei 3,08 US-Dollar. Der operative Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten des …

