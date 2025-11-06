Köln. (ots) -Der Kölner Bestseller-Autor Frank Schätzing hat als Jugendlicher massiv mit seinem Aussehen gehadert. "Ich war 17 und hasste mich als pickliges Milchgesicht", erzählt er im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Ich war Spätentwickler, blieb lange sehr klein und schmächtig, hatte keinen Bartwuchs. Jeden Morgen sah ich im Spiegel diesen puttenbäckigen Knaben. Ich fühlte mich ausgegrenzt, weil ich mich nicht mochte. Natürlich hatte ich null Erfolg bei den Mädels." Mit 17 fasste er einen radikalen Entschluss: "Du wirst jetzt ein schöner Mann." Er ging "generalstabsmäßig" vor: Friseur, Gesichtswasser und neue Kleidung. In seinem neuen Buch "Spaceboy" schreibt Schätzing über sein musikalisches Idol David Bowie aber auch sein eigenes Leben und Aufwachsen in Köln. "Das Gymnasium war eine finstere Zeit", sagt der 68-Jährige über seine Jahre am Gymnasium Kreuzgasse. "Alles, was ich als Kind gut konnte, zeichnen, schreiben, später auch Musik machen, war null gefragt." Er beschreibt drastische Methoden einiger Lehrer: "Da flogen Schlüsselbunde, da wurde an den Haaren gerissen, wurden Ohrfeigen verteilt.""Spaceboy" erscheint an diesem Donnerstag im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6152907