Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!Sonntag, 7. Dezember 2025, 8.35 Uhr1, 2 oder 3Coole Erfindungen mit den Ehrlich BrothersQuizzen & Wissen mit EltOb Känguru-Schuhe, Bambusfahrrad oder 3-D-Zebrastreifen - die Ehrlich Brothers feiern verrückte Erfindungen. Sie bringen sogar ihren goldenen Lamborghini zum Abheben.Hirnforscher Surjo Soekadar setzt auf die Kraft der Gedanken: Mit dem eigenen Willen kann er Armprothesen steuern. Reporterkind Halleli darf das selbst ausprobieren. Doch auch Erfindungen aus der Vergangenheit stehen im Fokus - wie der gute alte Kaugummiautomat.Er spuckt nicht nur bunte Kaugummis aus, sondern macht dabei auch noch Geräusche. Warum bloß? Das müssen die Kandidatenteams herausfinden. Und die kommen diesmal erstmals aus drei verschiedenen Bundesländern.Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet - Quiz mit Quatsch".___________________________________________________________________________Sonntag, 14. Dezember 2025, 8.35 Uhr1, 2 oder 3Feuerwehr - Einsatz mit Blaulicht und SireneQuizzen & Wissen mit EltonWenn es brenzlig wird, kommt die Feuerwehr! Gemeinsam mit Elton und Piet tauchen die Rateteams in die spannende Welt der Retter ein.Sie erfahren, warum die Feuerwehr nicht nur bei Bränden ausrückt, sondern auch bei Unfällen oder Tierrettungen gefragt ist. Wozu benötigt die Feuerwehr verschiedene Spezialgeräte? Und von welchem Stoff bekommt die hydraulische Schere ihre Superkraft?Reporterkind Max probiert selbst aus, wie man die Türen eines Unfallautos durchtrennt - und wirft dabei einen Blick in den spannenden Alltag der Feuerwehrleute.Auch die Rateteams aus Baden-Württemberg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen müssen ihr Wissen beweisen: Warum dürfen Feuerwehrleute keinen Vollbart tragen? Welche Aufgabe hat der Signalmann bei einem Taucheinsatz? Und wie helfen Schläuche bei der Rettung großer Tiere?Brandmeisterin Maria Müller bringt echtes Feuerwehr-Feeling ins Studio: Mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zeigt sie, wie vielseitig die Ausrüstung ist - vom Atemschutzgerät bis zu den verschiedenen Schläuchen. Außerdem verrät sie, warum in vielen Feuerwehrwachen ein hoher Turm steht.Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet - Quiz mit Quatsch".