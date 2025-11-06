DJ Hochtief erhöht Prognose für operativen Konzerngewinn 2025

DOW JONES--Hochtief ist für das laufende Jahr optimistischer geworden. Der im MDAX notierte Baukonzern hob seine Prognose für den operativen Konzerngewinn im Gesamtjahr 2025 auf 750 bis 780 Millionen Euro von bislang 680 bis 730 Millionen an. Die neue Guidance-Spanne entspricht einer Steigerung von 20 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als Hochtief 625 Millionen verdient hatte. Wie Hochtief erklärte, beruht die angehobene Prognose auf einer aktualisierten Einschätzung der Geschäftsentwicklung für das laufende Quartal. Der Vorstand erwarte nun vor allem aufgrund der sehr starken Gewinndynamik im Segment Turner eine Beschleunigung des operativen Gewinnwachstums im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2025.

