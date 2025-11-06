Astronomen beobachten ein Ereignis, das alle bisherigen Rekorde bricht. Es ist zehn Milliarden Lichtjahre entfernt und wir sehen es nur in extremer Zeitlupe. Wissenschaftler:innen haben den hellsten und energiereichsten Ausbruch (Flare) eines supermassiven Schwarzen Lochs dokumentiert, der jemals beobachtet wurde. Die Leuchtkraft des Ereignisses übersteigt die unserer Sonne um den Faktor 10 Billionen. Der Ausbruch ist 30-mal stärker als der bisherige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
