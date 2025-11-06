Die European Payments Initiative kritisiert den digitalen Euro als Bedrohung für private Zahlungsdienste wie die eigene Lösung "Wero". Die startet jetzt mit einem ersten Onlinehändler. Kein klarer Mehrwert und eine Gefahr für private Payment-Lösungen - so hart fällt das Urteil der European Payments Initiative (EPI) über den von der Europäischen Zentralbank (EZB) geplanten digitalen Euro aus. In einem ungewöhnlich scharfen Brief hat sich der Zusammenschluss ...

