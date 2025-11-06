ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14,25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse seien schwächer als erwartet, schrieb Jarrod Castle am Donnerstagmorgen. Er rechnet mit Druck auf die Aktien./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR001400J770

