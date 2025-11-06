LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet erneut nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

Die Entscheidung fiel denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus.

Bereits im September hatte die Notenbank die Zinsen nicht angetastet. Zuletzt hatte sie auf ihrer Sitzung im August die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert.

Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Damit wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/la/jha