DSTGROUP DEBÜTIERT IN ITALIEN MIT ZWEI SYMPOSIEN UND EINEM AUFRUF AN EUROPA, SEINE BAUKULTUR UND RAUMGESTALTUNG ZU ÜBERDENKEN

BRAGA, Portugal, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZETHAUS, die Marke für industrialisiertes Bauen der portugiesischen dstgroup, gibt ihr internationales Debüt mit zwei beispiellosen Symposien in Italien: auf der Mailänder Triennale (7. November) und an der Fakultät für Architektur in Venedig (19. November).

Die von Roberto Cremascoli und Camilla Donantoni geleitete Initiative bringt unter dem Motto IN IN Architekten, Künstler, Kuratoren und Denker zusammen, um die Art und Weise, wie wir bauen und die Welt bewohnen, neu zu definieren.

"Das Gemeinschaftshaus hat ausgedient. Die Städte sind heute nicht mehr demokratisch, sozial und integrativ. Wir wollen daher einen Vorschlag unterbreiten, um die mit Wohnen und Städten verbundenen Stigmata und Vorurteile zu beseitigen", erklärt José Teixeira, Präsident der dstgroup.

Die dstgroup ist damit die erste portugiesische Unternehmensgruppe, die internationale Sessions zum Thema industrialisiertes Bauen fördert. Diese Tagungen werden live gestreamt, und die Anmeldung ist möglich über die Mailand- und Venedig-Symposiumslinks.

EIN RAUM DER REFLEXION ZWISCHEN MAILAND UND VENEDIG

Das erste Symposium findet am 7. November im Salone d'Onore der Mailänder Triennale statt. Das Treffen ist Teil des Programms der Ausstellung "Inequalities" von Norman Foster, die zwei ZETHAUS-Module zeigt, die einen neuen Ansatz für industrielles Bauen illustrieren - modular, nachhaltig und zutiefst menschlich.

Unter anderem werden Stefano Boeri, Cino Zucchi, Nina Bassoli, Camila Chamorro, Francesco Faccin, José Teixeira und Emanuele Montibeller ihre Erfahrungen und Ideen über die soziale Rolle der Architektur und die ethische Herausforderung des Aufbaus einer lebenswerten Zukunft teilen.

Am 19. November findet in der IUAV - Università Iuav di Venezia die zweite Veranstaltung statt, bei der eine komplementäre Sichtweise des Wohnens und Bauens auf der Grundlage von Kunst, Erfahrung und Emotionen geboten wird.

Zu den Referenten gehören Gonçalo Byrne, Pedro Cabrita Reis, Adrian Paci, Benno Albrecht, TAM Associates und José Teixeira, die sich mit der Architektur als Akt des kollektiven Bewusstseins befassen - ein Raum, in dem sich Kunst und Technik auf der Suche nach Bedeutung treffen.

ÜBER ZETHAUS

ZETHAUS ist eine Marke der dstgroup für industrialisiertes Bauen. Sie ist in mehreren Sektoren tätig und bietet integrierte und skalierbare Lösungen an. Das Geschäftsmodell basiert auf der industriellen Produktion.

ÜBER DIE DSTGROUP

Die dstgroup ist eine führende portugiesische Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Ingenieurwesen und Bauwesen, Umwelt, erneuerbare Energien, Telekommunikation, Immobilien und Risikokapital tätig ist.

Kontakt: Ricardo Rodrigues (pressmedia), rr@pressmediaonline.com, Telefon: +351969523802

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/064a1664-4b9e-45ba-be5d-b6d9c484da86