Die EU-Kommission untersucht mögliche Wettbewerbsverstöße zwischen der Deutschen Börse und der US-Technologiebörse Nasdaq. Im Mittelpunkt steht eine alte Kooperation rund um den Derivatehandel. Die Aktie der Deutschen Börse schmiert daraufhin zunächst ab und zählt auch nach einer Erholung zu den schwächsten DAX-Werten.Wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen hat die EU-Kommission ein förmliches Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. "Wir untersuchen, ...

