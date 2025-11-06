EQS-News: Yanolja / Schlagwort(e): Miscellaneous

Die Umfirmierung spiegelt die Integration des Unternehmens in die Yanolja-Gruppe und dessen Aufgabe wider, Innovation sowie globales Wachstum durch Technologie und Daten zu fördern. SEOUL, Südkorea, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Go Global Travel, eine führende globale B2B-Vertriebsplattform für Reisen, gab heute seine Umwandlung in Yanolja Go Global bekannt, was ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte und eine engere Verbindung mit der Yanolja Group, einem weltweit führenden Anbieter von Reisetechnologie, der die Zukunft der Reisebranche verändert, kennzeichnet. Die neue Marke spiegelt das Bestreben von Yanolja Go Global wider, auf dem bewährten Fundament von Go Global Travel aufzubauen sowie gleichzeitig die Möglichkeiten durch Yanoljas Technologie-, Daten- und KI-Innovationen zu erweitern. Als Teil des wachsenden Ökosystems der Yanolja-Gruppe wird Yanolja Go Global seine Technologieführerschaft ausbauen und das Reisen einfacher, intelligenter sowie vernetzter gestalten. Seit der Gründung im Jahr 2000 ist Go Global Travel ein zuverlässiger Partner für Reisebüros, Reiseveranstalter und Hotels in mehr als 100 Märkten. Heute betreut das Unternehmen mehr als 20 000 Partner und bietet Zugang zu Unterkünften, Transfers sowie Autovermietungen, unterstützt durch lokales Know-how und engagierte Serviceteams. "Der heutige Tag kennzeichnet einen besonderen Meilenstein für Go Global Travel, da wir zu Yanolja Go Global werden. Diese Entwicklung spiegelt unseren starken Einsatz für die Technologieführerschaft sowie für die Bereitstellung eines noch größeren Wertes für unsere Partner und Kunden weltweit wider. Als Yanolja Go Global werden wir weiterhin denselben vertrauenswürdigen Service bieten, den unsere Partner schätzen, und gleichzeitig durch die Innovation sowie durch das globale Know-how von Yanolja neue Möglichkeiten erschließen", sagte Francesco Deledda, Geschäftsführer von Yanolja Go Global. Diese Umwandlung steht im Einklang mit der Strategie der Yanolja-Gruppe, ihre globalen Marken unter einer gemeinsamen Vision zu vereinen, um ein führendes globales Reisetechnologieunternehmen zu werden, das den Wandel der Zukunft des Reisens anführt. Durch die Integration ihrer technologischen Unternehmenslösungen und Reisevertriebskapazitäten treibt die Yanolja-Gruppe die digitale Transformation im globalen Reise-Ökosystem weiter voran. Yanolja Go Global ist ein wichtiger Teil der Vision der Yanolja Group, das weltweit führende Ökosystem für Reisetechnologie aufzubauen. Durch den Zusammenschluss des globalen B2B-Netzwerks von Go Global Travel erweitern wir die Möglichkeiten für unsere Partner und Kunden, sorgen für mehr Effizienz sowie Konnektivität und beschleunigen die digitale Transformation der gesamten Reisewertschöpfungskette im Zeitalter der KI", so Haley Kim, globale Geschäftsleiterin von Yanolja. Yanolja Go Global wird seine neue Markenidentität offiziell auf der WTM London 2025 vorstellen, wo das Unternehmen seine Vision für die nächste Ära der B2B-Reiseinnovation präsentieren wird. Informationen zu Yanolja Go Global Yanolja Go Global, Teil der Yanolja Group, ist eine führende globale B2B-Reisevertriebsplattform, die Hotels, Reisebüros und Reiseveranstalter durch innovative Technologie sowie lokales Know-how miteinander verbindet. Das als Go Global Travel gegründete Unternehmen hat sich von einem lokalen Konsolidierer zu einem zuverlässigen globalen Anbieter entwickelt. Heute versetzt Yanolja Go Global seine Partner in die Lage, auf den globalen Märkten effektiver zu expandieren und zu vertreiben sowie durch Innovation nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Wir gestalten das Reisen intelligenter, einfacher und besser vernetzt. Weitere Informationen finden Sie auf www.goglobal.travel und folgen Sie Yanolja Go Global auf LinkedIn. Informationen zur Yanolja Group Yanolja ist ein globales Technologieunternehmen, das die Zukunft des Reisens verändert. Wir bieten eine datengestützte "Travel Enablement Platform", eine Plattform zur Reiseunterstützung für Reisende und Reiseunternehmen in jeder Phase der Reise - vor der Reise, während der Reise sowie nach der Reise - und sorgen so für Effizienz für Reiseunternehmen sowie für nahtlose, personalisierte Erlebnisse für Reisende. Yanolja revolutioniert das globale Reise-Ökosystem, indem das Unternehmen das Reisen für jeden und überall intelligenter, einfacher sowie vernetzter gestaltet. Medienkontakt Christina Kim

