München (ots) -Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, wird der Münchner Herkulessaal zum Schauplatz von Kultur, Musik und gesellschaftlichem Engagement. Zum fünften Mal lädt das Magazin All About Italy zur Gala Italia - einem Abend, der Kunst, Musik und Wirtschaft verbindet, um ein starkes Signal gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu setzen.Initiator Paolo Del Panta, Herausgeber von All About Italy, sieht die Gala als mehr als ein gesellschaftliches Ereignis: "Schönheit darf kein Selbstzweck sein", sagt Del Panta. "Kunst kann ethische und soziale Werte vermitteln und dazu beitragen, eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen."Zu den Ehrengästen gehört auch Sergio Maffettone, Generalkonsul der Republik Italien in München. Seine Teilnahme betont die enge kulturelle Verbundenheit zwischen Italien und Deutschland und die Bedeutung des interkulturellen Dialogs in Fragen von Verantwortung und Ethik.Schon am 11. November fand in der italienischen Abgeordnetenkammer in Rom die Pressekonferenz "Von Rom nach München: Stimmen und Aktionen gegen Gewalt an Frauen" statt. Politiker:innen, Wissenschaftler:innen und Kulturschaffende diskutierten über Prävention, Opferschutz und Bildung als Schlüssel im Kampf gegen Gewalt.Parallel zur Gala präsentieren Münchens Boutiquen auf der Maximilianstraße die Fotoausstellung "Voce alle Voci", kuratiert von der Fondazione 3M und Roberto Mutti. Sie zeigt eindrucksvolle Porträts weiblicher Resilienz. Begleitende Charity-T-Shirts der Designerin Arianna Alessandrini unterstützen das Projekt "Legal Love", das Gewaltprävention und Respekt an Schulen fördert.Musikalischer Höhepunkt ist das Konzert "Nessuna voce esclusa", dirigiert von Maestra Annunziata De Paola, mit Werken italienischer Meister und einer Hommage an Komponistin Giulia Recli. Mit der Gründung des All About Italy Chamber Orchestra wird zudem die Sichtbarkeit von Frauen in der Musik gestärkt - ein Zeichen dafür, wie Kunst zu einer kraftvollen Stimme gegen Gewalt werden kann.