Xpeng kündigt für das kommende Jahr die Marktreife von drei Robotaxi-Modellen an und will mit dem Probebetrieb für diesen Dienst beginnen. Auch Volkswagen soll von den bei Xpeng entwickelten Chips und weitere Features für selbstfahrende Autos profitieren. Xpeng machte bereits im Sommer 2024 seine Ambitionen mit Blick auf den Robotaxi-Markt publik. Der VW-Partner aus China will Robotaxis entwickeln und verkaufen, sie aber nicht selbst betreiben - ...

