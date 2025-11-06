Datadog, die Monitoring- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen, hat heute die finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht."Datadog verzeichnete ein starkes drittes Quartal mit 28 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, 251 Millionen US-Dollar operativem Cashflow und 214 Millionen US-Dollar freiem Cashflow", berichtet Olivier Pomel, Mitgründer und CEO von Datadog in einer Pressemitteilung. In Zahlen bedeutet das: Der Umsatz steigt auf 886 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. [spotify]1RIXgSFO5pkDleIUOBHUFj[/spotify] Der GAAP-Gewinn je verwässerter Aktie beträgt 0,10 US-Dollar, der Non-GAAP-Gewinn je …

