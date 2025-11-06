© Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Ein kräftiges Lebenszeichen von SUSS Microtec sorgt am Donnerstag für ein echtes Kursfeuerwerk. Die Aktie legt nach starkem Ausblick fast 20 Prozent zu. Wird das die Kehrtwende für die Aktie?Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen mit einer Prognosesenkung für Ernüchterung gesorgt hatte, folgt nun die Kehrtwende - und die Anleger greifen beherzt zu. Die Aktie kletterte zeitweise um satte 18,6 Prozent auf 31,90 Euro und führte damit den SDAX klar an. Für Staunen sorgt vor allem die neue Einschätzung von CEO Burkhardt Frick: Im vierten Quartal rechne man nun mit einer "sehr deutlichen Belebung" der Geschäfte, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Besonders bemerkenswert: Noch vor …