EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.11.2025 / 13:58 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Accentro Real Estate AG Straße, Hausnr.: Kantstr. 44/45 PLZ: 10625 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200VKLY50XNAFCM46

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten X Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Adler Group S.A.

Registrierter Sitz, Staat: Luxemburg, Luxemburg

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Adler Real Estate GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 21.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 10,10 % 0,00 % 10,10 % 284.299 letzte Mitteilung 4,78 % 0,00 % 4,78 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A0KFKB3 0 475 0,00 % 0,17 % DE000A40ZWH7 0 28.238 0,00 % 9,93 % Summe 28.713 10,10 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Adler Group S.A. % % % Adler Group Intermediate Holding S.á.r.I. % % % Adler Group Holding LuxCo 3 S.á.r.I. % % % Adler Real Estate GmbH 10,10 % % 10,10 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Gesamtstimmrechte gemäß Abschnitt 7.a. ergeben sich aus Stimmrechten aus neuen Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden und nicht börsennotiert sind (ISIN E000A40ZWH7) sowie aus Stimmrechten aus Aktien, die börsennotiert sind (DE000A0KFKB3).

Datum

06.11.2025





