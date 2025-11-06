- NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT -

Vancouver, BC, 6. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) ("First American Uranium" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1.811.594 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die "FT-Aktien") zu einem Preis von 1,38 $ pro FT-Aktie (Bruttoeinnahmen von bis zu 2.500.000 $) (das "Angebot") durchführen wird. Jede FT-Aktie wird als "Flow-Through-Aktie" im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) und Abschnitt 359.1 des Taxation Act (Quebec) hinsichtlich Käufern in Quebec ausgegeben.

In Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 7,0 % der Bruttoeinnahmen zahlen, die das Unternehmen aus dem Verkauf von FT-Aktien an Zeichner erzielt, die dem Unternehmen direkt von qualifizierten Vermittlern zugeführt wurden. Darüber hinaus wird das Unternehmen an qualifizierte Vermittler nicht übertragbare Vermittler-Warrants im Umfang von bis zu 7,0 % der im Rahmen des Angebots verkauften FT-Aktien ausgeben. Jeder Vermittler-Warrant wird seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") zu einem Preis von 1,38 $ pro Aktie berechtigen - alles in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ("CSE").

Die Bruttoeinnahmen aus der Ausgabe der FT-Aktien werden für qualifizierte "kanadische Explorationsausgaben" in Quebec verwendet werden, die als "Flow-Through-Bergbauausgaben" im Sinne des Income Tax Act (Canada) gelten. Das Unternehmen hat zugestimmt, auf solche qualifizierten Ausgaben mit spätestem Wirksamkeitsdatum 31. Dezember 2025 in Höhe von mindestens dem Gesamtbetrag der durch die Ausgabe von FT-Aktien erzielten Bruttoeinnahmen zu verzichten und diese Ausgaben bis spätestens 31. Dezember 2026 zu tätigen.

Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen des Unternehmens und der Behörden, unter anderem jener der CSE. Das Angebot unterliegt keiner Mindestzeichnungsmenge. Sämtliche im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere werden gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und der CSE einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausgabedatum unterliegen.

"Diese Flow-Through-Finanzierung verschafft uns die Mittel, um unsere Explorationsprogramme in Quebec sinnvoll voranzutreiben", sagte Murray Nye, Chief Executive Officer von First American Uranium. "Wir freuen uns über das enorme Interesse der Investoren sowie darauf, die Arbeiten in unseren Konzessionsgebieten zu beschleunigen und zugleich das Potenzial unseres Portfolios an kritischen Mineralien zu erschließen."

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Rechtsgebiet erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 oder einzelstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und der einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht angeboten oder verkauft werden.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt sowie über die Verwendung der Erlöse und verfügbaren Mittel nach Abschluss des Angebots enthalten und sind allen Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

