Chart des Tages | Gold (06.11.25)

Der Goldpreis hat sich eindrucksvoll über die Marke von $4.000 pro Unze zurückgekämpft und damit den höchsten Stand seit Wochen erreicht. Diese Bewegung sorgt für neue Dynamik am Markt und steht heute im Mittelpunkt unseres Charts des Tages.

Der jüngste Preisanstieg wird vor allem durch die zunehmende Unsicherheit an den Finanzmärkten und wachsende Zweifel an der Stabilität der US-Wirtschaft angetrieben. Während die aktuellen ADP- und ISM-Daten solide ausfielen, zeigte der heutige Challenger-Report einen deutlichen Anstieg geplanter Entlassungen in den USA. Interessanterweise sind viele dieser Jobstreichungen auf den Einfluss der KI-Revolution zurückzuführen - und nicht allein auf die Nachwirkungen des jüngsten US-Government-Shutdowns.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: Gold

Marktstimmung und Gold-Prognosen der Banken

Trotz der jüngsten Erholung zeigen die Daten weiterhin eine Netto-Reduktion der Goldbestände in ETFs. Doch die steigende Nachfrage in den letzten Tagen deutet auf eine mögliche Trendwende hin.

Laut der aktuellen Gold-Prognose von UBS soll der Goldpreis kurzfristig mindestens $4.200 erreichen. Bei anhaltender geopolitischer Unsicherheit könnte das Edelmetall sogar auf $4.700 pro Unze im kommenden Jahr steigen...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.