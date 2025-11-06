TRADINGIDEE des Tages | NZDCAD Forexpaar (06.11.25)

Das Währungspaar NZDCAD befindet sich seit Ende Oktober in einem klaren Abwärtstrend. Nach einem kurzzeitigen Anstieg prallte der Kurs an einem wichtigen horizontalen Widerstand bei 0,7995 ab. Diese Zone diente bereits in der Vergangenheit als Schlüsselbereich und bestätigt die übergeordnete Schwäche des neuseeländischen Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar.

?NZDCAD - Ticker: NZD/CAD

? Drei Key Takeaways

Abwärtstrend bestätigt: Der NZDCAD bleibt klar im Abwärtstrend, nachdem der Kurs an der entscheidenden Widerstandsmarke von 0.7995 abgeprallt ist.

Technische Bestätigung durch Overbalance: Laut Overbalance-Methodik spricht die aktuelle Struktur auf dem H4-Chart für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, solange der Kurs unterhalb der Widerstandszone bleibt.

Konkrete Tradingstrategie: Die empfohlene Tradingidee des Tages ist ein Short-Setup mit Zielzonen bei 0.7953 und 0.7932 sowie einem Stop-Loss bei 0.8005.

Technische Analyse: Im H4-Chart ist deutlich zu erkennen, dass der Kurs die obere Begrenzung der 1:1-Struktur erreicht hat. Diese Bewegung deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Nach der Overbalance-Methodik bleibt die Abwärtstendenz intakt, solange sich der Kurs unterhalb der Widerstandszone bewegt...

