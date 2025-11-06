Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 06.11.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.528 Punkten. Der Index gab bis zum Mittag moderat nach, konnte sich dann erholen und die Verluste wieder kompensieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Kaufdruck zu. Es ging bis zum späten Abend aufwärts. Erst kurz vor Handelsschluss stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Der Nasdaq konnte aber einen Tagesschluss über der 25.800 Punkte-Marke formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

?? Technische Stabilisierung über wichtigen Durchschnittslinien: Der Nasdaq konnte sich über der SMA20 und SMA50 behaupten - ein Zeichen für kurzfristige Stärke und potenzielle Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern diese Zonen halten.

?? Chartbild aktuell neutral, Tendenz leicht bullisch: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich ein neutrales Bild mit leicht positivem Momentum. Erst ein Ausbruch über die 26.200 Punkte-Marke würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.

?? Erwartete Tagesrange - Handelsfokus: Für den 06.11.2025 wird eine Tagesrange zwischen 25.518 und 26.033 Punkten erwartet - mit einer 65 %-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario.

Der Nasdaq eröffnete den Handel am Mittwoch bei 25.528 Punkten. Nach einem moderaten Rückgang bis zum Mittag konnte sich der Index wieder erholen und die Verluste kompensieren. Am Nachmittag setzte verstärkter Kaufdruck ein, was den Nasdaq bis in den Abend steigen ließ. Erst kurz vor Handelsschluss kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Dennoch gelang ein Tagesschluss über 25.800 Punkten, was auf kurzfristige Stärke hinweist.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 05.11. 25.877 25.404 25.833 473 04.11. 25.892 25.544 25.575 348

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am gestrigen Morgen unter der SMA20 (26.707 Punkte), konnte diese jedoch im Verlauf des Handelstages zurückerobern. Auch die SMA50 (25.660 Punkte) wurde am Abend überschritten. Im Frühhandel erfolgten mehrere Rücksetzer auf diese Linien, die jedoch jeweils gehalten haben...

